Saccage des travaux du Brt La livraison connaitra un retard de 6 mois Les dégâts matériels des violentes manifestations après la condamnation de Ousmane Sonko sont énormes. Et le Brt a subi des dommages que les techniciens peinent d’ailleurs à évaluer.

Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Juin 2023 à 10:42 | | 0 commentaire(s)|

Mais au Jt de 20h de la Rts, avant-hier, le chargé du projet Brt à l’Ageroute a fait un bilan provisoire de caméras, vitrages, panneaux d’information du voyageur, portes, la base de Gadaye, aménagements paysagers, etc.



Des dommages qui vont impacter le délai de livraison initialement prévu en décembre prochain, nous informe le quotidien Bes Bi.



«C’est sûr et certain qu’il y a un impact réel et énorme sur les délais. Là, on l’estime à 5 mois 6 mois parce que ce sont des commandes de portes palliatifs, il faudra démonter et remonter. On est en train de faire l’état des lieux et il faut une analyse exhaustive», a dit Khadim Niang. Propos relayés par Bes Bi



