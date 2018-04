Saccage du CROUS-T par des étudiants : 2 millions de FCFA et des tickets emportés

Jeudi 26 Avril 2018

Des étudiants de l’Université de Thiès ont saccagé hier, le siège du Centre régional des œuvres universitaires et sociales de Thiès (Crous-T). Apres avoir séquestré des agents, ils sont allés à l’agence comptable, ont défoncé la porte du bureau du gestionnaire et emporté 2 millions de Fcfa et des tickets de restauration.



Installé depuis le 13 avril dernier, Moustapha Guèye directeur du Crous-T, avait reçu les menaces d’un groupe d’étudiants identifiés comme des membres de l’amicale de l’UFR/SET. Ils lui promettaient l’enfer.



En point de presse, Moustapha Guèye, renseigne que ses détracteurs lui reprochent d’avoir politisé « son » institution, avec un recrutement massif de militants de l’Alliance pour la République (Apr), natifs de son fief, Diourbel. Ils avaient sollicité une subvention que le rectorat a refusée. « J’ai amené avec moi des agents de Diourbel. Mais il y’a des thiessois et des dakarois qui travaillent au Crous-T. Tout ce qu’ils ont dit, est erroné » confie-t-il, précisant que le Crous-T n’appartient pas exclusivement à la ville de Thiès et que tous les Sénégalais sont appelés à y travailler.



« Mieux, le maire de Thiès-Est, Pape Diop, qui est du parti Rewmi, est venu me soumettre des cas, me faisant le remarque que le Crous-T appartient à tous les Sénégalais » rappelle-t-il.



« Quand il y’a des problèmes, il faut se mettre autour d’une table pour discuter. A la veille de mon installation, un étudiant est venu me demander une subvention pour des préparatifs. Un directeur ne s’installe pas. J’ai remis le courrier à la rectrice de l’Université de Thiès. Compte tenu des difficultés budgétaires, ils ont estimé que le Rectorat ne pouvait décaisser une subvention au profit des étudiants » confie-t-il, ajoutant que l’étudiant, mécontent de cette décision, lui a envoyé des messages de menaces et d’insultes. Ils ont saccagé le restaurant du campus de l’hôtel du Rail.



Moustapha Guèye accuse le président de l’Ufr/Set et ses amis de semer la terreur dans les différents campus et au siège du Crous-T. Le gérant du restaurant du campus a porté plainte contre ces étudiants.











L’Observateur

