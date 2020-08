Saccage du Conseil départemental de Kaolack!

Le siège du Conseil départemental de Kaolack a été visité dernièrement par des hôtes indésirables. En effet, des malfrats ont fait irruption dans la nuit du samedi au dimanche au sein de l’institution dirigée par Baba Ndiaye, informe L’As.



Sur les lieux, les bandits ont ligoté et bastonné méchamment le préposé à la sécurité avant d’emporter plusieurs équipements dont un ordonnateur fixe complet, deux ordinateurs HP flambants neuf, 2 postes téléviseurs, une moto Jakarta appartenant au vigile, un trophée du Prix d’Excellence Leadership local gagné en 2018et une rondelette somme de 600.000 FCFA appartenant au secrétaire élu Mamadou Gackou.



D’autres équipements de luxe, notamment 11 bureaux ont également saccagés. Selon nos sources, la Police de la Ville de «Mbossé» a déjà constaté les dégâts et ouvert une enquête.





