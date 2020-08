Saccage du siège de "Les Echos": Les six Moustarchidines disent ne rien regretter et... Arrêtés, les six moustarchidines disent assumer leur acte et referaient le coup si c'était à refaire. Ils donneront leur vie pour Serigne Moustapha Sy.

Selon "Les Echos" qui relate la journée d’hier, les jeunes suspects disent à qui veut l’entendre, « que leur marabout Serigne Moustapha Sy compte plus que quiconque à leurs yeux. Si c’était à refaire, on le referait ».



Les six ( 6) jeunes arrêtes ont entre 20 et 31 ans. Ils risquent d’être déférés ce mercredi devant le Procureur.



