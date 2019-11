Saccage du tribunal de Louga : L’Ordre des avocats dénonce « une entrave à l’exercice du pouvoir judiciaire »

Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Novembre 2019 à 12:29

Après l’Union des magistrats Sénégalais (Ums) et le ministre de la Justice, l’Urdre des avocats est aussi monté au créneau, pour dénoncer « vigoureusement le saccage » du tribunal de Louga.



Dans un communiqué, le Bâtonnier Me Pape Laïty Ndiaye affirme que ce saccage constitue « une profanation grave de l’enceinte judiciaire, une pression intolérable sur les acteurs de la justice et une entrave à l’exercice du pouvoir judiciaire ».



Ainsi, au nom de ses pairs, Me Ndiaye « condamne vigoureusement et exprime sa solidarité à toutes les personnes, singulièrement aux acteurs de la justice qui ont moralement ou matériellement souffert des exactions commises le 27 novembre ».



