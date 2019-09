Saccage stade municipal de Mbacké: Ibrahima Diop condamné à 6 mois avec sursis

Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Septembre 2019 à 14:18

Le présumé auteur du saccage du stade municipal de Mbacké, Ibrahima Diop, a été condamné à six mois avec sursis.



D’après L’As, l'affaire a été appelée hier à la barre du Tribunal des flagrants délits de Diourbel.



Conseiller municipal et proche du maire de Mbacké, Abdou Mbacké Ndao, Ibrahima Diop a été placé sous mandat de dépôt pour défiance à l'autorité de l'État, association de malfaiteurs, destruction de bien public et acte de vandalisme.

