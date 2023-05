Saccages et destruction de biens: Les quartiers de Sacré-cœur, Liberté 6 et la VDN prennent le relais Les scènes de saccages et de destruction de biens se multiplient. Les quartiers de Sacré-cœur, Liberté 6 et la VDN ont pris le relais.

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Mai 2023 à 21:59 | | 2 commentaire(s)|



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook