Sacre des Lions du Sénégal: Une délivrance après de longues années de déception

L’histoire retiendra que le 6 février 2022, le Sénégal rentre honorablement et glorieusement dans l’histoire du football africain, en remportant son premier trophée continental, tant recherché et rêvé. Depuis les indépendances, le peuple Sénégalais priait sans cesse pour gagner sa première coupe d’Afrique des Nations de son histoire.



Un peuple, un but, une foi !



« Manko wouti Ndam li », un slogan de bon départ a sonné ! symbole d’une union sacrée, d’une unité formidable, main dans la main, vers la victoire finale. Alhamdlilah ! Dieu merci ! La main de Dieu, nous a accompagnée à la délivrance de nos longues déceptions, subies de génération en génération.



Cette calamité d’anxiété qui accablait toute une nation, vient d’être dissipée par une talentueuse équipe du Sénégal qui, finalement, réussit à libérer plus de 15 millions d’habitants. Un nouveau souffle d’inspiration et d’expiration dans un atmosphère conviviale, une population excitée, agitée par une joie immense indescriptible. Nous voilà enfin champions d’Afrique ! Grâce à l’enfant exceptionnel (Sadio Mané), qui portait l’espoir de toutes les générations confrontées au syndrome de déceptions répétitives .



Sadio Mané, l’enfant béni par toute une planète, de par son humilité, sa générosité inébranlable, ses actions sociales dans l’efficacité et l’effacement, bénéficie de la sympathie des cœurs. Une finale à 16 millions de souvenirs, une coupe qui occupe et regroupe toutes les couches sociales, sans distinctions ethnique, politiques ni d’obédiences religieuses. Tous unis autour de l’essentiel, criant en extase le nom mythique de notre cher pays (SÉNÉGAL).



Cet événement victorieux, historique mérite d’être analysé, évalué, de manière introspective par tout un chacun, pour croire en l’unité nationale et d’éviter toute sorte de scission qui sème la zizanie entre frères sénégalais.



C’est une occasion aussi, de se remettre à Dieu Le Tout-Puissant. Il nous est désormais clair, que l’avenir d’un pays est loin d’être entre les mains des charlatans mythomanes superstitieux. Seul Dieu sait ce qui va se passer demain. Honneur à Aliou Cissé qui fut capitaine malheureux de la génération 2002, avec son fameux penalty raté qui donna la victoire aux Camerounais. Un moment inoubliable, mélancolique où Alioune Cissé, larmoyant était inconsolable.



Cette fois-ci, on y est ! il a pleuré, mais des larmes de joie qui effacent ses 15 ans de détresse, de regrets et d’échecs. Son nom ( Aliou Cissé) restera gravé à jamais dans les mémoires et sera écrit dans les plus belles pages de l’histoire du Sénégal. Cette Coupe est une bénédiction pour nous, Sénégalais, de converger, d’être conscients que, ce qui nous lie est plus important que ce qui nous sépare.



« Benno Bokk Yakaar », symbole de l’espoir, « Yewi Askan wi », symbole de l’émancipation, « Gueum Sa Bopp », symbole de conviction et détermination, « Walu Sénégal », symbole de servir ou périr.

Fou li yeup dadié, Ndam doufa gueudj !



SÉNÉGAL REKK ! SÉNÉGAL KÉSSÉ ! SÉNÉGAL DONGG ! MBA KHOL YANGUI FEKH ? ALHAMD LILAH ! AMNAGN COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS.







Chronique d’Oustaz Daouda Mbaye,

Le Sage Lébou,

Présentateur à Leral TV, Leral FM 96.1