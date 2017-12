Sada Ndiaye quitte Wade pour Macky Sall: Les dessous d’une transhumance concoctée depuis Fatick

Sada Ndiaye a quitté le Parti démocratique sénégalais (Pds) où il est responsable chargé des Elections pour rejoindre l'Apr. Il a déjà fait la confidence à certains de ses proches, selon les informations livrées ce samedi par l’As. Le maire libéral de Nguidjilogne a été travaillé au corps par l’oncle du Président Sall, Samba Timbo et le député Farba Ngom.



C’est à Fatick que les trois hommes se sont rencontrés. Sada Ndiaye est allé présenter ses condoléances à Samba Timbo qui avait perdu sa fille et sa femme, suite à un incendie. Lors de ces funérailles, l’oncle de Macky Sall a joué sur la fibre affective, en insistant sur les liens de parenté et d’amitié séculaires entre leurs deux familles, tissés depuis Nguidjilogne.



Et c’est justement Samba Timbo, qui a convaincu le désormais ex-chargé des élections du Pds de rejoindre l'Apr. Le député-maire des Agnam, Farba Ngom est intervenu plus tard dans les tractations, mais il n’aurait joué qu’un rôle mineur, précise le journal.



En tout état de cause, l’officialisation de la transhumance de Sada Ndiaye n’est qu’une question de jours. Selon les confidences, l’ex-député, auteur de la loi qui a précipité la chute de Macky Sall, alors président de l’Assemblée nationale, s’apprête à organiser un meeting de ralliement les prochains jours pour rejoindre l’Alliance pour la République.













