Sada Thioub, attaquant de Nîmes: « Je suis à la disposition de Aliou Cissé »

Un autre attaquant qui frappe à la porte de la Tanière. Il s’agit de Sada Thioub, l’ailier de Nîmes Olympiques qui, il y a quelques jours, a puni l’Olympique de Marseille.



Le Sénégalais qui est né à Nanterre (France), dit être à la disposition d’Aliou Cissé. « Le Sénégal a de grands attaquants comme Sadio Mané et Diao Keïta Baldé qui jouent dans de (top) clubs européens. Je peux apprendre d’eux et pourquoi pas, un jour suivre leurs pas », a-t-il confié à nos confrères de l’Observateur.



« C’est une fierté pour moi qu’on regarde déjà mes performances au Sénégal. C’est mon pays d’origine. C’est là-bas que mes parents ont grandi et j’y vais en vacances », a-t-il ajouté dans l’entretien.



Toutefois, Thioub (1m79 pour 75 kg) indique qu’il n’est en contact ni avec le sélectionneur national, ni avec la Fédération Sénégalaise de Football (FSF). Mais, avoue-t-il, « ça me tente énormément de pouvoir jouer pour le Sénégal ».