Sadio Mané : « Cheikhou m’a demandé de garder le brassard »

« On a joué sans complexes. On ne connaît pas le mot ‘’pression’’. On a essayé de jouer pour nous, notre peuple et pour toute l’Afrique. Parce que cette victoire sénégalaise est celle de toute l’Afrique et nous en sommes conscients et fiers. Ça ne sera pas facile face à la Pologne et ça tout le monde le sait. Je suis content et fier de porter ce brassard. Quand Cheikhou est entré en jeu, j’ai voulu le lui remettre. Mais, il m’a demandé de le garder. Je le remercie aussi parce que Kouyaté est très humble ».







