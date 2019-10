Sadio Mané: "Je serai fier et honoré de remporter cette prestigieuse distinction pour rendre les Africains heureux" L'international sénégalais Sadio Mané fait partie de la liste des 30 prétendants au titre de Ballon d'or 2019. Le détenteur de ce titre sera connu le 2 décembre prochain au théâtre du Châtelet, à Paris, alors que les votes se terminent le 8 novembre.

Les adeptes du ballon rond ainsi que les observateurs sont tombés d'accord sur le choix porté sur l'attaquant Sadio Mané sur cette liste compte tenu de ses performances réalisées en équipe nationale et dans son club Liverpool.



Vainqueur de la Ligue des Champions avec Liverpool la saison dernière, vice-champion d'Afrique lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations.



Remporter le Ballon d'Or est serait synonyme de rêve et surtout de fierté pour l'attaquant.de Liverpool. Il indique que ce serait pour lui, l'occasion pour rendre les Africains heureux, notamment les Sénégalais.



« Je serai fier et honoré de remporter cette prestigieuse distinction pour le peuple sénégalais, surtout pour ma famille, mes amis… Je serai l’homme le plus heureux », a-t-il ajouté! Cette distinction, rappelons-le, est attribuée par France Football au meilleur joueur de football de l’année.

