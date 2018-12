Sadio Mané (Liverpool) est 22e du Ballon d'Or France Football 2018 Il est l'un des deux joueurs africains représentés pour le Ballon d'Or France Football 2018. Le Sénégalais Sadio Mané a pris la 22e place.

Metz, Salzbourg, Southampton, Liverpool : la progression de Sadio Mané est constante depuis cinq ans. Une progression qu'il a prouvée en 2018 tant le Sénégalais s'est révélé indispensable au sein du collectif de Jürgen Klopp. Avec de sacrés numéros lors des matches couperets de Ligue des champions. Des buts en quarts, en demies et en finale de la C1.



Une C1 qu'il semble visiblement adorer tant son niveau est très élevé à chaque sortie et qu'il ne se rate que très rarement. Logiquement retenu dans la liste des 30 pour la deuxième fois consécutive, Sadio Mané aurait pu aller voir plus haut que le 22e rang s'il avait été davantage en réussite lors de la dernière Coupe du monde où son Sénégal n'a pu franchir le premier tour.



À 26 ans, et avec un tel niveau, ses présences au sein du Ballon d'Or France Football pourraient bien se multiplier à l'avenir...



