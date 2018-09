Sadio Mané: Ses deux véritables idoles

Le numéro 10 de Liverpool Sadio Mané a affirmé que ces deux idoles dans le monde du football sont le Sénégalais El Hadji Diouf et le Brésilien Ronaldinho. Ces deux légendes du ballon rond ont toujours été son inspiration footballistique.



« Quand j’étais jeune, j’avais beaucoup de footballeurs préférés. Mais, Ronaldinho et El Hadji Diouf étaient mon véritable favori. Ils m’ont vraiment inspiré. Ces deux joueurs étaient des exemples pour moi, en tant que footballeur. Ils étaient des joueurs habiles et de bons dribbleurs. Ils prenaient facilement, le dessus sur leurs adversaires », a-t-il souligné.



Pour rappel, Sadio Mané est le troisième joueur sénégalais à avoir évolué à Liverpool après le double transfert de El Hadji Diouf et Salif Diao en 2002.