Sadio Mané classé dans le top 3 mondial par Fabregas. Sur sa page Twitter, suite au match contre Salzburg qui s'est soldé par 4 à 3, Fabregas, satisfait de la prestation de 'international sénégalais, persiste et signe: Mané for me is top 3 players in the world and has been for a while "Top top level".

"Pour moi, Sadio Mané est l'un des trois meilleurs joueurs au monde et pourrait bien, sous de peu temps, se retrouver au sommet". Cette phrase est de Cesc Fabregas, il l'a déclaré sur sa page Twitter.



L'international Sénégalais qui a ouvert le score dans un stade d'Anfield archicomble, a attiré l’attention du joueur espagnol évoluant à l'AS Monaco, Fabregas ne s'est pas arrêté là: "Croyez-moi, il est surprenant et j'aimerais évoluer derrière lui", traduit de l'anglais: "Believe me he’s amazing. I’d love to play behind him.", a-t-il ajouté...!



Le milieu de terrain de l'AS Monaco a fait cette déclaration suite à la victoire de Liverpool face aux autrichiens de Salzbourg Salzburg en ligue des champions, sur le score de 4 buts à 3, avec un "magnifique" but de Mané qui ouvre le score.

