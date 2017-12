Sadio Mané est jaloux de Salah (Ian Wright, ancien attaquant anglais) L’Egyptien Mohamed Salah brille de mille feux avec Liverpool depuis l’entame de saison. Une grande forme qui, selon l'ancien international anglais et ancien joueur d’Arsenal Ian Wright, Sadio Mane, perturbe Sadio Mané.

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Décembre 2017 à 11:25 | | 0 commentaire(s)|

Ian Wright a confié que « Sadio Mané est jaloux de son coéquipier à Liverpool, Mohamed Salah ». La légende d’Arsenal prétend que Mané se sentirait frustré du fait d’avoir beaucoup de concurrence pour une place de titulaire dans l’équipe.



« Mohamed Salah est venu et, souvenez-vous quand Mané est allé à la Coupe d’Afrique des Nations et que tout le monde disait qu’on ne pouvait pas le remplacer. Maintenant, ils ont Salah et Sadio est sur le banc », a-t-il déclaré sur BBC 5 Live repris par le quotidien sportif « Stades ».



Ian Wright est le deuxième meilleur butteur d’Arsenal avec 185 buts derrière le français Thierry Henry avec 228 buts.

