Sadio Mané et ses coéquipiers au chevet des enfants malades (Images) Après leur difficile qualification en huitième de finale de Ligue des Champions, Sadio Mané et toute l’équipe première de Liverpool ont effectué une visite de Noël annuelle dans la pédiatrie Alder Hey de la ville ce jeudi après-midi.

Avant de s’entraîner avant la rencontre du week-end avec Manchester United, Jürgen Klopp et ses joueurs ont effectué le court trajet de Melwood à Alder Hey, un hôpital qui accueille plus de 275 000 enfants chaque année.

Les Reds, qui se sont divisés en groupes afin de rencontrer le plus grand nombre d’enfants possible, ont pris des cadeaux et ont discuté avec les patients et leurs familles, tout en prenant des photos et en participant à des activités.















