Sadio Mané : « le numéro 10 m’a toujours porté chance »

Sadio Mane a disputé dans la nuit du mercredi jeudi ses premières minutes arborant le numéro 10 de Liverpool face à Manchester City, match amical comptant pour l’International Champions Cup. L’attaquant international sénégalais, entré en jeu à la 45e minute, a inscrit le but salvateur sur pénalty dans les arrêts de jeu.



« Après la faute, j’ai pris le ballon et mes coéquipiers m’ont laissé frapper. Je tenais à les remercier pour ça », confie Sadio Mané au site du club.



« Je suis très content d’être de retour. Il y’a eu la Coupe du Monde et les vacances mais maintenant, on est là », a-t-il souligné. Avant d’ajouter : « Le numéro 10 m’a toujours porté chance donc je suis content de l’avoir cette saison. Mais le plus important est ce que j’essaie d’apporter à l’équipe et spécialement, l’aider à gagner des matches ».