Sadio Mané répond à Guardiola: "je vais plonger à nouveau" Qualifié de "plongeur", par Pep Guardiola, Sadio Mané répond au coach de Manchester City.

Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Novembre 2019 à 12:03 | | 0 commentaire(s)|

« C'est très intelligent de sa part de vouloir mettre la pression sur les arbitres avant le match, mais je vais jouer mon football. Je ne prête pas attention à ce qu'il dit. Ce que je peux dire, c'est que je donnerai le maximum pour aider mon équipe. Si cela peut amener un pénalty, je vais plonger à nouveau! », a ironisé Sadio Mané dans ''The Mirror''.



L’affiche entre Manchester City et Liverpool est l’affiche phare de la prochaine journée de Premier League, ce week-end.

