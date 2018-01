Sadio Mané sur ses deux coachs: « Aliou Cissé est comme Klopp » Joueur le plus en vue à Liverpool comme en équipe nationale, Sadio Mané a fait la comparaison de ses entraîneurs Klopp et Cissé qui ont, selon lui, la même méthode de gestion de leur groupe.

Rédigé par leral.net le Mardi 23 Janvier 2018 à 12:46 | | 0 commentaire(s)|

Pour Klopp, il dira : « Klopp est un très bon entraîneur, il aime ses joueurs, il les aide, il les prend tout le temps en aparté, son travail est admirable. Il a toutes les qualités d’un bon entraineur. Il est motivateur et j’adore ses entrainements ».



Quid d’Aliou Cissé ? « Je ne pense pas qu’il y ait trop de différences (entre Klopp et Cissé). Cissé aime aussi le jeu offensif, attaquer. Il tire vers le haut (ses joueurs) et il peut aussi motiver les joueurs. Il fait confiance à ses joueurs et c’est ce qui fait la bonne ambiance dans le vestiaire (du Sénégal) ».











Stades

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook