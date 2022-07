Sadio Mané, une « résurrection » au Bayern Munich

Le club de la Mersey a fixé le montant de son transfert à 40 millions d’Euro pour écarter les prétendants. Mais c’était sans compter sur la situation du joueur Sénégalais. En effet, longtemps relégué au second plan dans son duel avec l’Egyptien Mohamed Salah par son club, Sadio Mané a vécu une humiliation à Liverpool. En effet, le club Anglais ne voulant pas fruster Moh Salah défait en finale de la Can par un Sadio Mané au sommet de sa forme, a décidé de ne pas célébrer le sacre du Sénégal. Un parti pris que le Sénégalais qui avait l’un des salaires les plus bas de l’effectif de Klopp, ne pouvait accepter. C’est alors qu’il a décidé de claquer la porte.



L’officialisation de cette décision se fait à Dakar lors d’une conférence de presse. « Je vais faire ce que veulent les Sénégalais » avait répondu Sadio Mané a une question sur son avenir. Malheureusement, une fausse traduction de cette phrase a scellé le divorce avec Liverpool. Les Anglais estiment que Sadio Mané leur a manqué de respect. Ils seront intransigeants. Ça sera 40 millions d’Euros où il ne bouge pas. Le Bayern Munich part à l’assaut. Une première offre de plus de 20 millions d’euros atterrit à la table des dirigeants de Liverpool. Qui l’ont naturellement refusée. Finalement, le club Bavarois a déboursé 40 millions d’euros pour s’attacher les services du Senegalais.



Sadio Mané en Allemagne

En paraphant son contrat avec le club Allemand, Sadio Mane se sécurise. En effet, de 6 millions d’euros net par année à Liverpool, le natif de Bambani va toucher chaque année 20 millions d’euros. Une revalorisation salariale qui en dit long sur son rôle au Bayern. En effet, alors qu’à Liverpool il était en concurrence avec Mohamed Salah, il détient les clés de la demeure Bavaroise. Il est propulsé comme le leader du groupe. L’équipe étant taillée pour, au moins, gagner le championnat, Sadio Mané devra aider ses partenaires à gagner la Ligue des Champions. Ce qui n’est pas une mince affaire.



En effet, le Nanthio Sénégalais devra supporter sur ses épaules la pression de ramener la coupe aux grandes oreilles à l’Allianz arena. S’il a l’habitude d’être sous pression avec son ancien club, Sadio Mané sait qu’il sera attendu au tournant. Son passage à Autriche va sûrement l’aider. En effet, après avoir exploser au haut niveau avec le club Français de Metz, le Sénégalais avait signé à Rb Salzbourg. Bien que les championnats ne soient pas pareil, Sadio Mané mettra, à coup sûr, son expérience en Autriche pour atteindre ses objectifs. Qui sont entre autres le Ballon d’or. Si pour cette année, Karim Benzema semble être très en avance sur Sadio Mané, le Sénégalais demeure un prétendant sérieux à cette récompense.



