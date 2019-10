Saer Kébé: «L’idée de poursuivre mes études en droit m'est venue en prison »

Après plusieurs années de détention, Saer Kébé, qui a passé le bac cette année, a réussi avec la mention «Assez-bien». A présent, place aux études supérieures. Et sur ce point, le jeune mbourois a déjà décidé.



«Je compte bien intégrer l’IAM. D’ailleurs j’y étais même ce matin pour remplir les formalités. Et je voudrais suivre des cours en droit. Mon rêve était de faire de la télécommunication, mais comme on dit l’Homme propose et Dieu dispose, donc je ne peux que suivre mon destin », a-t-il confié à SENEWEB.



Rendant grâce à Dieu, Saer Kébé précise, cependant, que ce ne fut pas facile de réviser en prison: «Ca n’a pas été facile pour moi de préparer mon examen en étant en prison. Parfois, il arrivait qu’on m’amène des documents pour que je puisse réviser», a-t-il fait savoir.



Il rappelle qu’avant son arrestation, il suivait la série S2 au lycée Demba Diop de Mbour. Mais, après sa libération, certains de ses professeurs lui ont conseillé d’aller en série L2. Et il souligne que l’idée de poursuivre ses études en droit lui est venue en prison.



Pour rappel, après sa sortie de prison, Saër Kébé avait bénéficié d’une bourse d’études de l’IAM.

