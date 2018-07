Saer Seck: « Aliou Cissé n’a pas failli, il faut le féliciter et l’encourager »

L’actuel président du Diambars et vice-président de la fédération Sénégalaise de football, Saer Seck a fait le bilan d’Aliou Cissé sur le plateau de la 2stv. D’après lui l’échec ne doit pas empêcher au peuple de féliciter le coach et de l’encourager.



« L’équipe du Sénégal est une équipe cohérente. Aujourd’hui, on est une équipe qui concède le moins d’occasions de buts. Maintenant, il faut aller vers une équipe qui crée le plus d’occasions de buts pour marquer plus. Je pense que Aliou Cissé est un entraîneur qu’il faut féliciter mais qu’il faut également encourager pour que le Sénégal puisse aller vers des conquêtes », a analysé Saer sur le plateau d’Adama Kandé.











Senego

