Safiétou GUEYE, créatrice de Chenille-Papillon, la 1ére agence de services qui puise son importance dans les nouveaux comportements et manières de vivre. Quand le vent du changement souffle, les uns bâtissent des murs, d’autres bâtissent des moulins, se basant sur son expérience personnelle, Safiétou GUEYE a crée sur fonds propres, une société dénommée Chenille-Papillon, pour participer à l’amélioration de la qualité de vie des gens.

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Décembre 2019

Très sensible aux conditions des uns qui n’arrivent pas à trouver du temps pour concilier leurs différents rôles et aux autres qui sont à la quête de revenus pour pouvoir subvenir à leurs besoins , la plateforme WUTALMA a été mise en place pour faciliter les rencontres entre offreurs et demandeurs de services.



Chenille Papillon à travers la plateforme Wutalma vous permet de bénéficier à de petits prix dans le temps et dans l’espace, à de grands services pour toutes demandes ou offres liées à l’aide à domicile, l’assistance personnelle, la génération de revenus.

Pour mieux traiter les demandes simples comme les demandes insolites avec une qualité irréprochable incluant la sécurité, la rapidité, la fiabilité et excluant la désinvolture, le laxisme et la médiocrité, il a été mis à votre disposition, un numéro de serveur vocal, une application web, et une application mobile.



Ainsi, chaque utilisateur peut bénéficier de l’autogestion de son dossier selon son budget et sa disponibilité .Wutalma by Chenille–Papillon vous offre l’autonomie, l’indépendance, la liberté d’offrir ou de demander un service, selon vos besoins et de ne pas être victimes de paiement de commission, de ponction sur gain, de perte de temps et d’énergie.



Les chômeurs actifs professionnellement, les carriéristes, les employés, les sous employés, les parents, vous pouvez reprendre votre vie en main, en déléguant à Wutalma By Chenille –Papillon, les petits soucis.

Wutalma By Chenille-Papillon est là temporairement, pour tout ce que vous n’avez pas le temps où le talent de faire.





