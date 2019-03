Saignée au Pds, rapprochement Wade-Macky : Le médiateur, Mor Talla Diouf sort de l’ombre et indexe Karim Wade

Pour la première fois, l’ancien député Mor Talla Diouf évoque les raisons de son départ du Parti démocratique Sénégalais (Pds), mais également des retrouvailles avortées entre Me Abdoulaye Wade et le Président Macky Sall par l’intermédiaire de la Première Dame Marième Faye Sall.



Et c’est pour révéler que c’est Karim Wade qui l’a poussé à la sortie après avoir expulsé Farba Senghor du Pds. Il accuse également l’ancien ministre de la Coopération Internationale d’être responsable de l’échec des retrouvailles mentionnées plus haut. « Dans le parti, j’étais très proche de Me Wade et de son fils Karim. C’est par la suite que j’ai eu un différend avec Karim Wade. Et c’est la première fois que j’en parle. Cette affaire remonte à l’expulsion de Farba Senghor du Pds », explique M. Diouf dans les colonnes du journal L’As.



Et de poursuivre : « en effet, lorsqu’on a voulu exclure Farba Senghor du parti, je me suis opposé en invitant les théoriciens de cette idée au dialogue. Me Wade partageait ma position ; mais Karim s’est énergiquement opposé à ma proposition et a saisi le Comité Directeur et le Conseil de Discipline pour mettre ses menaces à exécution ».



En ce qui concerne les retrouvailles avortées entre Me Wade et Macky Sall l’ancien député libéral explique: « j’étais avec Me Wade pour le convaincre de rencontrer la Première Dame, Karim Wade m’a appelé et m’a demandé d’arrêter la médiation, (en ces termes): ‘’ il faut arrêter cette médiation, je vais venir au Sénégal, je vais me présenter aux élections et je vais battre le président Macky Sall’’ », lui avait-il dit au téléphone.

