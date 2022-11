Saint-Louis: 19 migrants s'échouent à la plage de Goxu Mbacc La Police de Saint-Louis a interpellé dans la nuit du mardi 22 novembre, 19 candidats à l'émigration clandestine qui étaient tous très fatigués. Leur embarcation a échoué sur la plage à Goxu Mbacc sur la Langue de Barbarie. Ces candidats sont tous des hommes, adultes et de nationalité sénégalaise. Ils ont été évacués d’abord à l'Hôpital de Saint-Louis pour des soins avant d'être acheminés aux Commissariats de Police de Sor et de Pikine pour des interrogations.

Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Novembre 2022 à 22:16

Les 19 candidats à l’émigration clandestine ont été interpellés vers les coups de 23 heures par les éléments de la Police de Saint-Louis. Ces derniers, étaient à bord d’une pirogue qui a échoué sur la plage de Goxu Mbacc au niveau de la Langue de Barbarie.



D’après Ndarinfo, ils ont été retrouvés dans un état de fatigue extrême. Ils ont été ensuite évacués au service des urgences du Centre Hospitalier Régional de Saint-Louis pour des soins. Ces 19 candidats à l’émigration clandestine, révèle-t-on, sont tous des hommes, adultes et de nationalité sénégalaise.



Et, ils ont été par la suite acheminés au Commissariat Central de Police de Sor et au niveau du Commissariat de Pikine pour des interrogations. Ces dernières renseigneront certainement et avec exactitude sur le lieu et le jour d’embarcation, le temps passé en mer et la destination souhaitée.



