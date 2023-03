Saint-Louis / 2 000 fauteuils roulants offerts : L’association "En avant, roule" » au chevet des handicapés du Nord

Depuis sa création en 2006, l’association française "En avant, roule" ne cesse d'œuvrer pour aider les personnes handicapées de Saint-Louis et de sa région. Le dernier acte de soutien et de solidarité envers les personnes à mobilité réduite et aux malvoyants, a été posé hier à Dagana, en présence des autorités locales et partenaires français.



Pour le président de la Fédération régionale des personnes handicapées de Saint-Louis, Demba Bâ, l'énième réception de conteneur de matériel de l’association française "En avant, roule", traduit le partenariat fécond noué dans la région de Saint-Louis.



“ Depuis 20 ans, l'association "En avant, roule" travaille inlassablement pour améliorer la mobilité des personnes handicapées. Depuis sa création en 2006, elle a acheminé au Sénégal plus de 2 000 fauteuils roulants. Grâce à ses interventions, une trentaine d'enfants handicapés ont été opérés et de nombreuses stratégies avancées pour détecter des cas, ont été également réalisées dans la région nord. Pour toutes ces raisons, la Fédération régionale des personnes handicapées de Saint-Louis reste ouverte et tend grandement ses bras pour que cette collaboration perdure et continue “, a déclaré Demba Bâ.



Au nom de Christian Maeder, président de l'association française, Christine Maeder, membre du Conseil d’administration et épouse de ce dernier, a tenu à rappeler que la cérémonie rappelle l'engagement de l'association auprès des personnes handicapées.



“Depuis deux décennies, avec constance et rigueur, nous sommes présents et continuerons à être présents auprès de cette couche vulnérable. D'ailleurs, la cérémonie qui nous réunit ici à Dagana témoigne de l'efficacité de notre travail commun. Grâce au ministre maire Oumar Sarr et au chef de service régional de l'Action sociale, Gora Sèye, l'expédition du dernier conteneur s'est déroulée rapidement et sans encombre”, a révélé Mme Maeder.



Le chef du Service régional de l'Action sociale, au nom du ministre de la Santé et de l'Action sociale, a vivement remercié l'association "En avant, roule", pour l'aide qu'elle apporte aux personnes handicapées de Saint-Louis depuis 20 ans.



“ C'était à l'État de le faire, mais comme il ne peut pas faire tout en même temps, si des partenaires prennent le relais, il ne peut que les appuyer et les accompagner dans leurs activités. Je rassure nos partenaires français que la politique sociale définie par l'État va toujours soutenir de telles initiatives ”, a soutenu Gora Sèye.



Avant d'inviter les autres autorités locales à s'inspirer de la promptitude et de l'engagement du maire de Dagana, pour mieux accompagner les partenaires.



Auparavant, la première adjointe au maire de Dagana, Marie Hassan, la première vice-présidente du Conseil départemental de Dagana et autres intervenants, se sont succédé au micro pour rendre un vibrant hommage à l’association française "En avant, roule", qui ne ménage aucun effort et accorde un intérêt particulier à l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées.













Enquête