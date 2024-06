Saint-Louis / 4 mois sans salaire: Les agents du Fera déversent leur colère dans la rue

Après plusieurs mois sans salaires, des agents du Fonds d’entretien routier autonome (Fera) ont manifesté jeudi, dans les rues de Saint-Louis. Sortis en masse, ces travailleurs, arborant des tenues rouges, ont listé les maux qui gangrènent leur secteur. « Depuis quatre mois, nous ne sommes pas payés. D’autres parmi nous, sont à 6 mois sans salaires. Nous sommes des responsables de famille. Maintenant, nos conditions de vie sont devenues extrêmement précaires. Or, rien que le fait de se lever chaque jour pour balayer les rues, est un fardeau », s’est offusquée une manifestante au milieu de ses camardes en colère.



L’amertume dans la bouche, l’air abattu, un des responsables des agents a appelé le Président Diomaye Faye au secours. « Il avait parlé de Jub Jubal Jubeunti et nous attendons à ce qu’il se penche sur notre situation. Nos contrats ont expiré et n’ont pas été renouvelés. C’est pour cela d’ailleurs que les ordures pullulent dans les rues de Saint-Louis depuis des jours », a-t-il fait savoir, rapporte "Bes Bi".