Saint-Louis: 5 pêcheurs portés disparus

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Mai 2020 à 19:20 | | 0 commentaire(s)|

Partis en mer depuis jeudi dernier pour une campagne de pêche à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie, 5 pêcheurs de Saint-Louis n’ont pas encore regagné leurs concessions. D’après Thiey Dakar, alors qu’ils projetaient de rentrer samedi, leur pirogue a été retrouvée, vide, accostée sur les côtes de Wouli (Mauritanie).



Pas de matériel et aucun membre de l’équipage à bord. Les tentatives de recherche lancées par des pêcheurs locaux avec leurs propres moyens, butent sur le refus catégorique des garde-côtes mauritaniens, qui leur réclament des autorisations.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos