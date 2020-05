Saint Louis : 600 enfants retirés de la rue

Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Mai 2020 à 09:20

600 enfants vont retourner dans leurs localités, renseigne l’Aps, qui l’a appris auprès du service de l’Action éducative en milieu ouvert (AEMO) de la région de Saint-Louis.



« Une opération de retrait massif d’un nombre de 600 enfants en situation de rue a été menée dans le soucis d’éviter à ces derniers une contamination au Covid-19 (...) », a déclaré, mercredi, Baye Modou Diop, chef de service de l’Action éducative en milieu ouvert (AEMO), de la région de Saint-Louis.



L’AEMO, le service du développement communautaire, le service social, la société civile et le comité départemental de protection de l’enfant, sous l’autorité du préfet, avec la collaboration des forces de sécurité, ont participé à cette opération, a-t-il expliqué.



S’exprimant à l’issue de l’opération de retrait des enfants, Modou Diop a ajouté que les communes de Rao, Fass et Gandon, sont aussi concernées.



Le chef de service de l’AEMO a indiqué que ces 600 enfants ont été conduits à l’école de formation des instituteurs à Goxu-Mbathie où ils seront retenus pendant trois jours avant le retour dans leurs localités respectives.



Selon lui, des enquêtes sociales ont démarré pour déterminer l’identification de tous les enfants et leurs adresses respectives.



« Un dispositif d’hygiène est mis en place dans le site d’accueil et leur restauration est assurée. Un accompagnement dans les familles des enfants est prévu afin que leur insertion familiale se passe dans de bonnes conditions et dans le respect des règles des droits des enfants", a assuré Baye Modou Diop.



La plupart des enfants en instance de retour viennent de Linguère, du Fouta, de Kolda, de la Casamance, du Sine Saloum et de la sous-région, notamment la Guinée, la Guinée-Bissau et la Gambie, selon l’AEMO.

APS





