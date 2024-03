Saint-Louis/ À l’ère de la révolution numérique: Le mouvement Sama Gox Sama Yité au service de la communauté Le Mouvement Sama Gox Sama Yité (SGSY) joue un rôle de simulateur et de médiateur qui facilite les interactions entre les environnements physiques des citoyens et l’environnement numérique avec un programme qui facilite aux populations l'accès à l'internet.

De ce programme M.NDIAYE El-hadji Abdou Karim, président du mouvement, offre une solution très prometteuse a la résolution des problèmes d'accès à internet des "Gox Goxaat" et de tirer la commune de Saint-Louis et les celles environnantes à une ville intelligente dans le moyen et long terme.



Le numérique en bandoulière de ce qu'on peut appeler finalement "Sama Gox Smart City" contribue, selon Abdoul Karim Ndiaye, à une croissance durable en améliorant la qualité de vie des citoyens, et participer à l’essor de l’activité du quartier depuis la base.



"Aujourd’hui, les personnes riveraines des bornes wifi SGSY ont accès à l’information, à l'offre, à la demande, à l'éducation, à la formation en temps réel ; d’où cette capacité à rendre visible l’invisible, par exemple, en transformant les idées conceptuelles en innovations et en permettant ainsi des avancées significatives dans le domaine des technologies numériques pour nos populations dans les "Gox Goxaat" a laissé entendre le président du mouvement SGSY.



Il précise que l'accès à internet est un outil inhérent à la création d'une ville intelligente ; toutefois, il a rappelé qu'il sera inutile si les utilisateurs ne disposent pas de connexion qui leur permettent d’interagir avec des services intelligents d'ici et d'ailleurs.



"Désormais avec ce majestueux programme d'accès à internet en marche d'escalier dans tous les Gox et Goxâtt nous notons qu'il n’y a donc pas un futur à prévoir, mais bien des futurs à préparer, ainsi ne cherchons plus dans le passé l’explication de l’avenir, mais percevoir l’avenir comme la raison d’être du présent à la base" a conclu le président du mouvement SGSY Abdoul Karim Ndiaye.



Adama Sall (Saint-Louis)





