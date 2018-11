Saint-Louis - Agression en plein jour à Corniche : un jeune commerçant poignardé par des individus Le quartier est sous le choc. Un gérant de multiservices a été agressé par des personnes non identifiées vers les coups de midi à Corniche, non loin du foirail de Darou.



Un boutiquier l’a trouvé gisant au sol, gravement blessé. Il a aussitôt alerté le voisinage. Il a été admis aux urgences de l’hôpital régional de Saint-Louis. Nous y reviendrons.



