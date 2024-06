Saint-Louis: Amara Traoré démissionne de son poste de président de la Linguère Amara Traore n'est plus le président de l’ASCE la Linguère de Saint-Louis. L'information est rendue publique par l'intéressé en personne dans un communiqué, dont voici le contenu.

« Chers membres, supporters et amis de la Linguère de Saint-Louis,



Après six années de dur labeur à relever des défis et à m'investir dans la formation des jeunes de ma ville, il est temps pour moi de vous adresser ces mots de remerciement et d'adieu en tant que président de notre cher club.



Je me suis toujours engagé à être le garant de l'héritage des Samba Linguère. Afin de continuer le développement de notre club, un digne fils légitime, passionné et engagé, est prêt à tenir le flambeau pour que la Linguère de Saint-Louis puisse atteindre les plus hauts sommets du football africain.



Je remercie sincèrement tous ceux qui m'ont soutenu tout au long de cette aventure : les

membres du comité, les entraineurs, les joueurs, les supporters, et les bénévoles. Grâce à vous, nous avons bâti des fondations solides pour l'avenir de la Linguère de Saint-Louis.



Ce n'est qu'un au revoir, car je resterai toujours un fervent supporter de notre chère Linguère. Avec toute ma gratitude et mon amitié »



Amara Traoré



