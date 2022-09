Saint-Louis: Anticipation sur l'exploitation du gaz et du pétrole: Journée Portes Ouvertes de l'Inspection du Travail L'inspection du travail et de la sécurité sociale de Saint-Louis a organisé des journées portes ouvertes à la place Baya avec comme thème : "L'inspection du travail , une administration dynamique et performante pour la paix et la justice sociale".

Les organisateurs, à travers des expositions, ont présenté les missions, l'organisation , le fonctionnement , mais également les pouvoirs et moyens d'action de l'inspection du travail, sans oublier les procédures et formalités à accomplir au niveau. Présidant la cérémonie d'ouverture, l'adjointe au gouverneur chargée des affaires administratives Fatou Makhtar Fall Faye s'est dite satisfaite de la tenue de ses journées portes ouvertes de l'inspection du travail et de sécurité sociale de Saint-Louis, et a magnifié la présence de la majeure partie des inspecteurs du travail , l'ensemble des organisations syndicales, employeurs, directeurs régionaux et institutions de retraite et de sécurité sociale.



Selon elle, ces journées vont permettre à l'inspection du travail de se faire connaître du public, de déménager de ses bureaux, s'ouvrir aux usagers et rencontrer toutes les parties prenantes de l'administration du travail.

Elle a remercié la coopération allemande GIZ qui, selon elle, a bien voulu accompagner le financement de cette activité qui est un prétexte pour l'administration du travail de faire sa mue vers la réforme du travail, avec les nouveaux paradigmes qui s'offrent à elle et dont il va falloir s'adapter.



"L'exploitation du gaz est attendue en 2023 à Saint-Louis et il y aura pas moins de 2000 personnes et plusieurs entreprises qui seront installées dans la capitale du nord .Ce qui demande un peu plus de dynamisme et de performance de la part de l'administration du travail, comme indiqué dans le thème, pour parvenir à une paix et une justice sociale. Nous ne voulons pas être captés par cette malédiction du pétrole, comme c'est le cas dans certains pays, et avec une administration du travail forte, accompagnée des autorités administratives, nous pouvons garantir un ordre social" , a conclu Fatou Makhtar Fall Faye.



Adama Sall (Saint-Louis)

