Saint-Louis / Approvisionnement en eau potable : La Sones au chevet des populations avec de nouveaux équipements hydrauliques Suite aux différentes interpellations des populations face à la recrudescence de fermetures des robinets dans la presque totalité des quartiers de Saint-Louis, la Société nationale d’Exploitation des Eaux du Sénégal (SONES) et la Sen’Eau ont effectué une visite conjointe au niveau des infrastructures hydrauliques en cours d’exécution de Bango, Sanar Wolof, et Ndiock Sall, pour constater de visu, l’état d’avancement des différents travaux entamés.

Une visite dirigée par Alpha Sall, directeur de Sen'Eau Saint-Louis et Abdou Diou,f directeur des travaux de la Sones, accompagnés par l’adjoint au préfet de Saint-Louis Cheikh Abdou Khadre Dieylani Bâ, des élus locaux, du collectif des présidents de conseils de quartier, des délégués de quartier, Badienou Gokh et associations de consommateurs, sans oublier des membres du Forum civil.



Pour leur première étape, la délégation a visité l’ouvrage de la prise d’eau de Bango d’une capacité de 15000 m3 / jour, soit 15 millions de litres par jour. Ensuite, la délégation était à Sanar Wolof pour visiter le château d’eau d’une capacité de 3200 m3, soit 3 millions 200 mille litres d’eau pour renforcer la capacité de stockage. Et, la dernière étape a été réservée aux deux forages installés à Ndiock Sall, dans la région de Louga, d’une capacité de 200 m3/heure, pour augmenter l’alimentation en eau de Saint-Louis. Et, à la suite de cette visite de terrain, le directeur des travaux de la Sones a expliqué face à la presse, que tous les équipements seront en place au cours du mois de juillet.



"D’un coût de 2,5 milliards de francs Cfa, ce projet va faciliter le ravitaillement en eau des populations de quelque 500 villages situés aux alentours de Mpal, Rao, Fass Ngom, Sakal et Ndiébène-Gandiol et va également renforcer avec l’installation de conduites en PVC, Pikine, Bopp Thior , Leybar, Maka Toubé.



Pour la fourniture d’électricité, un poste de transformation en cabine d’une capacité de 250 KVA – 30 KV/400 V est en cours d’installation. Un groupe électrogène de secours de 300 KVA est également en train d’être érigé pour pallier les coupures d’électricité, a-t-il expliqué.



Pour Abdoulaye Fall, chargé du projet au niveau de la Sones, il s’agit d’un projet en phase d’urgence entre Ndiock Sall et Saint-Louis. " Nous sommes confrontés à une pénurie d’eau à Saint-Louis. Nous avons un gap de 5000 m3 par jour en 2021. C’est pourquoi nous avons entamé un projet en phase d’urgence à Ndiock Sall, où on a deux forages de 200m3 par heure qui vont donner 8000 m3/jour sur Saint-Louis », a-t-il affirmé, avant de préciser que ce projet comporte trois volets : le transfert d’eau avec une conduite qui quitte Ndiock Sall pour le château d’eau de Leybar, puis, un réseau de renforcement pour Pikine où il y a de grands problèmes et la troisième phase qui concerne l’alimentation en eau de l’île de Bopou Thior.



A partir de l’île de Saint-Louis, il y aura deux traversées au niveau des ponts Ousmane Masseck Ndiaye et Moustapha Malick Gaye, pour la pose d’une conduite qui ira jusqu'à Bopou Thior, en traversant le fleuve qui aura comme point de départ Goxu-Mbacc. A Bopou Thior, il est prévu dans une première phase la mise en place de bornes-fontaines avant des branchements sociaux qui seront prévus à l'avenir, a t-il expliqué.



Président du collectif des conseils de quartier de Saint-Louis, Moustapha Diop a salué l’initiative prise par la Sen’Eau et la Sones d’associer les populations dans leur mission. Ce qui leur permet de constater l’état d’avancement des travaux entamés. " Nous sommes assez satisfaits de ce que nous avons vu, même si les populations n’attendent que de voir l’eau couler à flots et nous souhaitons que les chantiers entamés puissent régler définitivement les difficultés des populations », a-t-il ajouté.



Et à quelques jours de la fête de la fête de la Tabaski , le directeur de Sen'Eau Saint-Louis, Alpha Sall rassure que le dispositif sera réajusté et porter à son optimum pour un bon approvisionnement du liquide précieux. " Présentement, la capacité de production de Saint-Louis est de 18 000 m3 / jour. Ce qui est insuffisant, c’est pourquoi un appel est fait à un dispositif complémentaire de citernes. Mais aussi, la mise en place d’un pilotage qui permet d’assurer un temps de présence minimal à l’ensemble des abonnés, même les plus reculés sur le réseau ", a-t-il assuré.



Ainsi, Abdou Diouf, directeur des travaux de la Sones, pour résoudre de façon durable cette situation, il faut réaliser une nouvelle station pour augmenter la capacité de production de 15 000 m3/jour, qui permettra d’augmenter le volume d’eau disponible produit à l’intérieur de Saint-Louis de 15 millions de litres d’eau par jour et réalisée en phase d’urgence.



Pour la partie en phase d’urgence, il a informé que l’Etat du Sénégal a ordonné de faire un investissement supplémentaire de 8 milliards FCfa, pour la réalisation des forages et la conduite de transfert, afin d’éviter un décalage dans la planification.















Adama Sall (Saint-Louis)



