Saint-Louis: Banda Sarr, Président de l'Association des hémodialysés dénonce une « non assistance » à des personnes en danger Rédigé par leral.net le Mardi 25 Juin 2024 à 18:38 | | 0 commentaire(s)| Banda Sarr, Président de l'Association des hémodialysés de Saint-Louis s'alarme du taux d'hémodialyse des Saint-Louisiens par rapport aux autres localités du pays et même ailleurs, en Afrique. Il révèle que c'est une maladie très coûteuse qui appauvrit le malade, sa famille et son entourage. En général, la personne malade décède. Mais, il promet de se battre pour faire baisser le taux. Banda Sarr trouve que les hémodialysés meurent comme des mouches pour non assistance et la prise en charge annoncée n'est pas une réalité. Les radios, les scanners et les médicaments sont chers.

La malade de l’insuffisance rénale fait des ravages dans la zone Nord du pays. Plusieurs personnes en meurent sans assistance. Le Président de l’Association des hémodialysés de Saint-Louis, Banda Sarr s’alarme du taux des hémodialysés dans sa localité. Il regrette l’absence de soutien du maire de Saint-Louis. Idem, le Conseil départemental de Saint-Louis. Ils n’ont jamais assisté les malades de cette localité. Il a juste remercié le Directeur de l’hôpital de Saint-Louis, le major Diallo pour son engagement à accompagner les malades dans le traitement et les séances de dialyse. Il indique que rien n’est gratuit. Il n’y a que seul le fait de prendre le malade sur le lit de l’hôpital, rien d’autre n’est pris en charge.



« L’Etat n’a pas porté assistance aux malades d’insuffisance rénale. Plus de 100 malades sont sur la liste d’attente et les pris en charge sont au nombre de 32. On a introduit sans suite une demande au Conseil départemental pour la prise en charge. Et, la qualité des soins est déplorable. Encore, le Centre est trop petit pour la prise en charge de beaucoup de malades. On a des problèmes de kits et de médicaments. Les malades souffrent énormément », se plaint-il.



Banda Sarr ne reconnaît l’existence d’une mafia au sein de l’hôpital de Saint-Louis. Mais, des difficultés, il en connaît. « Le taux est élevé. Il y a des malades qu’on accorde un nombre de séances. Après ces séances, les malades sont laissés à eux-mêmes. C’est extrêmement dur pour les malades de Saint-Louis. Au centre de dialyse, les lits ne sont plus adaptés à la réalité de la séance.



Plusieurs malades tombent après des séances de dialyse. Ils ont exposés à des problèmes de transport. La gratuité n’existe pas. C’est vraiment un non assistance à des personnes en danger. Nous ne payons les séances qui doivent être accompagnée de beaucoup d’autres choses. L’Etat doit mettre la main à la patte », a plaidé Banda Sarr.



Ainsi, le Président de l’Association des hémodialysés de Saint-Louis invite à développer un système afin de mettre les malades souffrant et meurant comme des mouches dans de très bonnes conditions. « Les malades déboursent très cher et fort. Les médicaments sont généralement dans les officines et il faut débourser fort. Nous demandons aux nouvelles autorités à revoir tout ce qui gravite autour de l’hémodialyse. Nous demandons à toute la populations saint-louisienne d’accompagner les malades », conclut-il.



