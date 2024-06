Saint-Louis : Banda Sarr, président de l’Association des hémodialysés, dénonce une « non assistance » à personnes en danger

L’Etat n’a pas porté assistance aux malades d’insuffisance rénale. Plus de 100 malades sont sur la liste d’attente et les pris en charge sont au nombre de 32. On a introduit sans suite, une demande au Conseil départemental pour la prise en charge. Et, la qualité des soins est déplorable. Encore, le Centre est trop petit pour la prise en charge de beaucoup de malades. On a des problèmes de kits et de médicaments. Les malades souffrent énormément

Le taux est élevé. Il y a des malades à qui on accorde un certain nombre de séances. Après ces séances, les malades sont laissés à eux-mêmes. C’est extrêmement dur pour les malades de Saint-Louis. Au centre de dialyse, les lits ne sont plus adaptés à la réalité de la séance.



Plusieurs malades tombent après des séances de dialyse. Ils ont exposés à des problèmes de transport. La gratuité n’existe pas. C’est vraiment de la non assistance à personnes en danger. Nous payons les séances qui doivent être accompagnée de beaucoup d’autres choses. L’Etat doit mettre la main à la pâte

Les malades déboursent très cher et fort. Les médicaments sont généralement dans les officines et il faut débourser fort. Nous demandons aux nouvelles autorités à revoir tout ce qui gravite autour de l’hémodialyse. Nous demandons à toute la populations saint-louisienne, d’accompagner les malades