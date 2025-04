Saint-Louis : CRD préparatoire à la fête de Tabaski, le Gouverneur Al Hassan Sall rassure

À moins de deux mois de la fête de la Tabaski, le Gouverneur de la région de Saint-Louis, Al Hassan Sall, a présidé un Comité Régional de Développement (CRD) consacré aux préparatifs de cet important événement religieux. Les autorités administratives ont passé en revue les principales mesures à prendre, pour assurer un bon déroulement de la fête.



D’entrée de jeu, le chef de l’exécutif régional a tenu à rassurer les opérateurs économiques ainsi que les populations : « Nous pensons que le mouton de Tabaski ne manquera pas à Saint-Louis. La région attend 220 000 têtes, ce qui est largement suffisant pour couvrir les besoins locaux, et même, approvisionner des centres urbains comme Thiès et Dakar », a affirmé le Gouverneur.



Parmi les mesures phares évoquées lors de ce CRD, figure la stabilisation de la liste des sites de vente. Le gouverneur a insisté sur l’importance de mettre ces espaces en condition : accès à l’eau et à l’électricité, éclairage, installation de toilettes mobiles, ainsi que la sécurisation des lieux par les forces de défense et de sécurité.



Une attention particulière a également été portée à l’accueil des opérateurs mauritaniens, partenaires stratégiques dans le commerce de moutons à cette période. « Ils doivent trouver ici un environnement sécurisé et confortable. Ils ne sont pas là pour rester, mais pour participer à l’approvisionnement du marché local et national », a précisé le Gouverneur.



Enfin, la question de l’accès aux financements a été abordée. Le gouverneur a encouragé les opérateurs à constituer des dossiers solides, afin de bénéficier des appuis facilités par l’État. L’objectif est clair : permettre une mise sur le marché de moutons à des prix abordables, pour toutes les bourses.















Adama Sall (Saint-Louis)