Saint-Louis / Célébration du 4 avril : Le Gouverneur de la région, Al Hassan Sall, magnifie la beauté du défilé et rend hommage aux anciens combattants

À l’instar des autres régions du Sénégal, Saint-Louis a célébré le 65e anniversaire de l'Indépendance de notre pays. L'avenue Macky Sall, ex avenue Général De Gaulle, a ainsi abrité un grand défilé civil, militaire, paramilitaire et motorisé.



Ce défilé était présidé par le Gouverneur de Saint-Louis, Al Hassan Sall, qui, en présence du maire Mansour Faye, du Commandant de la Zone militaire numéro 2, Thiendella Fall, du Directeur général de l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD), Cheikh Bamba Dièye, ainsi que des autorités religieuses et coutumières, a salué l'organisation et le bon déroulement de l'événement, la diversité des participants et la richesse du spectacle. L’autorité administrative a également rendu hommage aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS), louant leur professionnalisme et, surtout, leur engagement au service exclusif de la Nation.



" À travers cette belle communion, les Forces de Défense et de Sécurité prouvent une fois encore, leur professionnalisme et leur engagement au service exclusif de la Nation ", a-t-il déclaré.



Lors de son discours, le gouverneur de Saint-Louis a adressé ses vives félicitations et remerciements au Commandant de la Zone militaire, le colonel Thiendella Fall, ainsi qu'à tous ses collaborateurs, soulignant qu’ils n’ont ménagé aucun effort pour assurer le succès éclatant de ce défilé.



Il a également salué la coopération sénégalo-mauritanienne, marquée par la présence d'une délégation de la Mauritanie, conduite par le Wali de Trazza, qui a pris part à cette grande célébration de l'indépendance de notre pays.



Enfin, il a tenu à rendre un vibrant hommage aux anciens combattants, qui, selon lui, ont fait preuve de bravoure et de patriotisme, pour défendre le drapeau national, partout dans le monde.



Adama Sall (Saint-Louis)

