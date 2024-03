Saint-Louis: Cheikh Tidiane Dieye aux acteurs de la pêche: "Les défis sont nombreux et variés, mais des solutions existent" Cheikh Tidiane Dieye a visité le quai de pêche de Saint Louis, où il s'est entretenu avec des pêcheurs, mareyeurs, revendeurs et autres. Selon lui, les défis sont nombreux et variés, mais des solutions existent.



Rédigé par leral.net le Lundi 18 Mars 2024 à 12:49 | | 0 commentaire(s)|

"Je viens de visiter de quai de pêche de Saint-Louis et me suis entretenu avec les acteurs du secteur ( pêcheurs, mareyeurs, revendeurs, autres). Les défis sont nombreux et variés. Mais des solutions existent. Le Projet en présente quelques uns:

- Zone exclusive réservée à la pêche artisanale

- Suspension et évaluation des accords de pêche

- Reconstitution des écosystèmes marins, Repos biologique et préservation de la ressource grâce à des récifs

- Surveillance renforcée des eaux sénégalaises

- Lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) et participation accrue aux négociations internationales pour l’établissement de règles multilatérales

- Application rigoureuse de la réglementation sur la pêche maritime

- Développement de l’aquaculture dans toutes ses composantes.

Et en plus

- Réorganisation et modernisation du secteur

- Structuration d’une chaîne de valeur produits halieutiques

Leur vote sera massif in cha Allah. Pour une victoire éclatante du Projet."











Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook