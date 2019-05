Saint- Louis: Cinq pêcheurs portés disparus

C’est l’émoi et la consternation à Goxu Mbacc et Guet-Ndar. Cinq pêcheurs dont deux frères et leur cousin, partis en mer depuis lundi dernier n’ont toujours pas fait signe de vie.



Il s'agit de Serigne Sène, 32 ans, Mbaye Ndiaye, 32 ans, Sayitte Fall, 31 ans, Yam Sène, 29 ans et Iba Fall, 16 ans. Selon Le Quotidien qui donne l’information, la pirogue à bord de laquelle ils étaient, a été retrouvée au large de Saint- Louis, renversée.



Quelques habits et du matériel utilisés par les pécheurs ont été également retrouvés sur les lieux. Les familles des disparus, qui invitent l’Etat à participer aux recherches pour avoir idée sur la situation, ont déjà fait le deuil des pêcheurs.



Depuis le début de l’année, au moins 27 pêcheurs saint-Louisiens ont portés disparus.

