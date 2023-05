Saint-Louis : Cinq présumés convoyeurs de migrants clandestins arrêtés par la police

Les éléments du Commissariat de l’Île de Saint-Louis ont procédé à l’arrestation de cinq présumés convoyeurs de migrants clandestins. Les faits se sont déroulés dans la nuit de vendredi à samedi. Ces mis en cause ont été surpris en train de « coordonner » leur départ, informe leSoleil.sn.



Sur les lieux, les hommes du Commissaire Mame Diarra Faye ont saisi une centaine de bouteilles d’eau et d’essence et des ustensiles de cuisine.



Au terme de la durée légale de leur garde à vue, ils ont été déférés ce lundi au parquet de Saint-Louis pour « association de malfaiteurs et trafic de migrants » en attendant la poursuite de l’enquête.