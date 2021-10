Saint-Louis: Des kits scolaires et du matériel didactique offerts aux élèves de Sor Pour contribuer à l'opération "Ubi Tay Jang Tay", Alioune Badara Diop, Dg de l'Office des lacs et cours d'eaux du Sénégal (OLAC) et par ailleurs, responsable politique APR à Saint-Louis, a remis 1300 kits scolaires à des élèves de quatre établissements du primaire du faubourg de Sor, entre autres.

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Octobre 2021 à 10:23 | | 0 commentaire(s)|

La cérémonie de remise à été rehaussée par la présence du ministre conseiller Mbaye Diouf, de l'adjoint au maire de Saint-Louis, Lamine Ndiaye, de Mbaye Ndiaye du HCCT, qui ont tous exprime leur joie pour cette mobilisation forte des populations. Ces derniers ont tous magnifié le geste de Alioune Diop. Dopé par cette foule immense, l'IEF Alhousseynou Sarr a d'abord souligné que le bienfaiteur est un habitué des faits. Ensuite il dira que ce geste vient à son heure. " Les enfants vont disposer de supports pour faire du "Ubi Tay Jang Tay", une réalité ", a-t-il dit.



En effet, en plus des kits scolaires offerts aux jeunes potaches, Alioune Badara Diop a appuyé les quatre écoles de la zone en les dotant du matériel géométrique et didactique. Une cinquantaine de cartons de craie blanche et de couleur ont été ajoutés à ces matériaux.



Prenant la parole, Alioune Badara Diop, Dg de l'OLAC et donateur de ces 1300 kits scolaires, a précisé que depuis huit ans, il fait ces actions à l'endroit des élèves de Sor Nord, mais pour cette année, la cérémonie a pris une autre dimension, du fait des instructions du chef de l'Etat Macky Sall qui a demandé à être proche des populations.



Alioune Diop a ainsi exhorté les élèves à bien travailler à l'école. Saluant les efforts du maire Mansour Faye dans le domaine de l'éducation, avec l"offre de fournitures scolaires d'une enveloppe de plus de 14 millions FCfa destinée à l'IEF de Saint Louis, Alioune Diop a manifesté sa joie quant à la réfection totale de l'école Justin Ndiaye. Et il en a profité pour faire un plaidoyer pour la reconstruction de certaines écoles de la commune de Saint-Louis qui croulent sous le poids de l'âge. " Saint-Louis a besoin d'un plan pour la réhabilitation des écoles ", a-t-il lancé .



Joignant l'utile à l'agréable, Alioune Diop de dire tout haut que le faubourg de Sor à voté Mansour Faye pour les Locales à venir, au vu des nombreuses réalisations dans le secteur de la santé, de l'éducation, du transport et du social.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos