Saint-Louis : Des opérations de désencombrement des marchés, lancées par le préfet

Une vaste opération de désencombrement des marchés de la commune de Saint-Louis (nord), a débuté, dans la nuit de mercredi à jeudi, sous la conduite du préfet dudit département, Abou Sow, a constaté l’APS.



L’autorité préfectorale a lancé l’opération de désencombrement et de déguerpissement des marchés, aux alentours d’une heure du matin, au marché Tendjiguène, dans le faubourg de Sor.



Un peu plus tôt, le maire de Saint-Louis, Mansour Faye et le Commissaire central, Mamadou Lamarana Diallo, étaient déjà arrivés sur les lieux.



« L’objectif de l’opération est clair : il s’agit de procéder à la libération de certaines emprises. Vous avez même dû constater qu’il y a des occupations anarchiques qui ne permettent pas aux secours, en cas de sinistre, d’intervenir dans le marché ’’, a déclaré le préfet, en marge du lancement de cette opération.



Il a précisé qu’il s’agit d’abord de libérer un certain nombre d’emprises, pour permettre, notamment aux sapeurs-pompiers en cas de sinistre, de pouvoir intervenir et de préserver au maximum le marché.



« Nous voulons également libérer un certain nombre de trottoirs qui, aujourd’hui, sont occupés au détriment de citoyens qui sont obligés de marcher sur la route à leurs risques et périls », a-t-il insisté.



« Nous avons noté un certain nombre d’accidents qui sont causés par le fait que les piétons sont obligés d’abandonner les trottoirs pour marcher sur la route, avec tous les dangers que cela comporte, surtout avec les dames », a poursuivi l’autorité administrative.



M. Sow a précisé qu’un site de recasement a été trouvé et, est en train d’’être aménagé.



« Je précise également que nous avons pris les dispositions pour trouver un site de recasement, qui est présentement en train d’être aménagé pour y accueillir au moins un millier de marchands ambulants et de tabliers. Nous continuerons à les accompagner », a-t-il assuré.



« Donc , dit-il, c’est ça l’objectif de cette opération que nous avons démarrée aujourd’hui et qui, je le précise, va concerner tous les marchés de la commune de Saint-Louis. Tous les acteurs ont été informés. »*



Concernant le suivi, explique-t-il, « il a été mis en place, par arrêté, un comité départemental de suivi (CDS), avec tous les acteurs impliqués ». « Et nous allons continuer à organiser de façon hebdomadaire nos rencontres, pour voir comment évoluent les choses. Tous les citoyens sont également concernés par le suivi », a-t-il ajouté.



Entre autres, des éléments de la police, des agents de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED) et des agents de la police municipale, ont été mobilisés lors du lancement de cette opération.



Une pelle mécanique, des camions, des bacs à ordures, entre autres moyens logistiques, ont été mobilisés pour cette opération.

















Aps