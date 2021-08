Saint-Louis: Deux jeunes d'une même famille meurent noyés C’est l’émoi et la consternation dans la ville tricentenaire. En effet, deux jeunes garçons membres d’une même famille sont morts noyés à la plage Salsal de Goxu Mbathie, dans la Langue de Barbarie, ce dimanche, renseigne le correspondant de Leral à Saint-Louis.

Le drame a eu lieu à la plage de Sal-Sal à Goxu-Mbacc, près de la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie. En effet, les deux victimes étaient avec leur ami qui a été sauvé de justesse par d'autres nageurs.



« Les faits se sont déroulés vers les coups de 16 heures, au moment où les maîtres nageurs n’étaient pas encore sur les lieux pour veiller au grain", renseigne-t-on du côté du site où le drame a eu lieu.



L’un des corps a été repêché dans les eaux de l’océan, et l’autre corps toujours porté disparu, fait l’objet d’actives recherches.





