Saint-Louis / Émigration clandestine : 88 jeunes en partance pour l'Europe, coincés, convoyeurs et capitaines arrêtés Ils étaient quatre-vingt huit (88) migrants clandestins a être interpellés par la Brigade de recherche de la Gendarmerie nationale de Saint-Louis, ce mardi. Finalement, les 82 ont été libérés par les enquêteurs qui ont n'ont pas jugé utile de les retenir, car étant tout simplement des victimes.

Ces 82 personnes qui ont retrouvé la liberté ont payé entre 400 et 500 mille francs Cfa pour regagner l'Occident. Certains d'entre eux ont passé plus d'une semaine dans l'océan et d'autres ont été arrêtés par la gendarmerie, avant même leur départ.



Présentement, six convoyeurs et capitaines sont entre les mains des enquêteurs. Ils vont être présentés au parquet au plus tard ce vendredi. Selon des informations recueillies, la procédure d'enquête est en cours pour déterminer réellement le rôle joué par ces supposés convoyeurs dans cette tentative de rallier l'Europe .



A rappeler que ces migrants clandestins ont été arrêtés par les unités de recherches, appuyées par l’Escadron de Surveillance et d’Intervention de la gendarmerie de Saint-Louis.



Lors de leur arrestation, les hommes en bleu ont également saisi trois (03) moteurs hors-bord, soixante (60) bidons remplis d'essence et un (01) GPS.









Adama Sall (Saint-Louis)

