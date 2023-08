Saint-Louis/ Employabilité et insertion des jeunes au Sénégal : 20 élèves formés et capacités à l'école des métiers La salle de réunion du lycée technique André Peytavain de Saint-Louis abrite depuis ce lundi, et ce durant cinq jours, des activités de vacances dénommées : Vacances Découverte de Métiers (VDM). La cérémonie officielle d’ouverture a été lancé ce lundi en présence des autorités scolaires et académiques de la région.

Durant ces jours de formation et de partage, les élèves vont découvrir différents métiers auxquels ils peuvent prétendre mais aussi auront la chance de saisir certaines opportunités et ressources qui existent déjà au Sénégal, grâce au service national d'orientation professionnelle (SNOP).



Et selon son chef de division, Ababacar Traoré, l’objectif de ce camp de vacance est de regrouper ces jeunes pour les accompagner, les former, les capaciter et surtout les orienter dans leur insertion dans le monde du travail. "Le chef de l'État a demandé à ce que 30% des sortants du cycle fondamental soit orienté dans la formation professionnelle et technique d’ici l'horizon 2030 , d’où le prétexte de l’organisation de ce camp pour susciter l’intérêt chez les jeunes, à travers un ensemble d’activités d’évaluation de potentiel, avec des exercices à dérouler, pour voir quelles sont les potentialités de ces jeunes, mais aussi leur présenter les structures de formation professionnelle, avec un certain nombre d’activités" a expliqué le conseiller psychologue Ababacar Traoré qui, poursuivant, est revenu sur les critères du choix des 20 élèves.



" Le choix de ces 20 jeunes est basé sur un certain nombre de critères et le but recherché est de susciter l’intérêt chez ces jeunes, leur faire entrevoir, de réveiller le potentiel qui dort en ces jeunes et leur permettre d'avoir une meilleure idée du monde de l'entreprise et surtout celui professionnel.



En rapport avec les services déconcentrés comme le Caosp , les jeunes vont détenir un livret et le suivi sera assuré, en plus le maximum de ces derniers seront insérer dans la formation professionnelle » A t-il assuré.

Interrogé sur la situation du pays marquée par l’émigration clandestine, il a fait savoir qu'il est possible de réussir ici au pays, à travers de petites initiatives et actions, avec en amont les jeunes qui bénéficient des compétences et connaissances dans certains métiers. Il a reconnu qu’il y a des efforts à faire , à travers une sensibilisation e et une vulgarisation. Choses que que l’état du Sénégal ne cesse de faire.



Quant au directeur du Médoune MBENGUE , directeur du Centre académique de l’orientation scolaire professionnelle de Saint-Louis (Caosp), Medoune Mbengue, il a déclaré face à la presse que Saint-Louis a le privilège d’offrir ces genres de formation, avec l’initiative du ministère de la formation professionnelle , à une vingtaine de jeunes de l’académie. Une occasion pour ces derniers de séjourner dans ces camps de vacance de découverte de métiers afin de pouvoir bénéficier d’actions concrètes , d’informations de formations et de capacitations qui entrent dans le cadre général de l’orientation et de l’élaboration des projets personnels et professionnels qui sont les moteurs de la croissance d’un apprenant.



Pour la Présidente du conseil consultatif des enfants de la région de Saint-Louis , Ndeye Yacine Guéye, participante à ce camp , ce projet va leur permettre de savoir comment s’orienter après les études. Car selon elle, beaucoup de jeunes, après l'obtention de leur baccalauréat ne savent pas comment faire pour être accompagné, assisté et insérer dans le monde des métier, bref dans le monde du travail.



