Saint-Louis : En visite à Pikine, le ministre Balla Moussa Fofona annonce que la restructuration de ce quartier sera une priorité pour le gouvernement."

Après avoir présidé la journée de concertation nationale sur la gouvernance de proximité et la gestion des déchets municipaux, le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités Territoriales et de l'Aménagement du Territoire poursuit son périple dans la capitale du Nord.



Accompagné de sa délégation, il a effectué une visite auprès des populations de Pikine, confrontées à des problèmes de restructuration et d’assainissement. Cette visite a été l'occasion pour Balla Moussa Fofona, qui s’est rendu à la digue de Pikine, au bassin de rétention et au site de reclassement, d'annoncer la préoccupation du gouvernement pour ce quartier populaire de Pikine.



"Le gouvernement du Sénégal souhaite placer la restructuration de Pikine parmi ses priorités, dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national d’accès au logement et de rénovation urbaine, en raison des enjeux auxquels nous faisons face, mais surtout de son poids démographique", a déclaré le ministre de l'Urbanisme.



Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, Balla Moussa Fofona a cité le quartier de Pikine comme "un cas d’école, avec ses enjeux majeurs liés à la croissance démographique et à l’assainissement".



Il a expliqué que ce programme vise essentiellement à permettre aux Sénégalais d’avoir accès à un logement, mais aussi à améliorer leur cadre de vie.



Adama Sall (Saint-Louis)