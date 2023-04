Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Saint-Louis/ Engagement politique des femmes: Oustaz Pape Anne dope les militantes d'Alioune Badara Diop Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Avril 2023 à 10:02 | | 0 commentaire(s)| Ce mardi, lendemain de la commémoration de la nuit de "Laylatoul Khadri", le quartier de Balacoss, sis au Faubourg de Sor à Saint Louis a vibré durant toute la soirée au rythme des psalmodies du nom du prophète Mahomet ( PSL). C'était lors de la conférence religieuse organisée par les femmes de l'APR de l'axe Sor Nord derrière leur leader Alioune Badara Diop actuel Directeur Général de l'Office des Lacs et Cours d'eaux du Sénégal ( OLAC), par ailleurs adjoint au maire de Saint-Louis chargé des grands travaux.

Cette conférence, qui avait pour thème "Femmes et Politique" a été bien débattue et de fort belle manière par Oustaz Pape Anne de la TFM avec une belle animation assurée par Sam Mboup. Les deux ont tous tenu en haleine durant des heures le nombreux public venu des quatre coins du département de Saint-Louis.



Auparavant, durant la matinée une dizaine d'apprenants du Coran se sont succédés pour réciter le livre Saint sous l'oreille attentive du Directeur de l'OLAC qui, à l'occasion, a offert des cadeaux accompagnés d'enveloppes financières aux participants venus de différents daaras de la cité ancienne.



Cette journée a été un profit pour les femmes de l'APR de l'axe Sor Nord de Saint Louis pour saluer voire magnifier les réalisations du ministre maire Amadou Mansour Faye avant d'exprimer encore une fois de plus leur engagement et dévouement aux côtés de leur responsable Alioune Badara Diop pour le deuxième quinquennat du chef de l'Etat Macky Sall.



Adama Sall (Saint-Louis)









