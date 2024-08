Saint-Louis. Face à des pannes répétitives du scanner, les malades de l'hôpital régional fustigent la situation Dans la capitale du Nord, les malades et leurs accompagnants ne savent plus à quel saint se vouer pour passer les examens de scanner. Depuis bientôt un mois, le scanner du service de radiologie ne fonctionne plus, pour des raisons de problèmes techniques. Une situation qui n'est pas sans conséquence dans la prise en charge sanitaire des usagers de l'hôpital régional de Saint-Louis. EnQuête

Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Août 2024 à 11:42 | | 0 commentaire(s)|

Pour combien de temps les usagers de l'hôpital régional de Saint-Louis prendront-ils leur mal en patience pour disposer d'un scanner toujours fonctionnel. Une question qui trouve difficilement de réponse chez la majorité des populations saint-louisiennes. D'ailleurs, les usagers rencontrés à l’hôpital régional dénoncent avec la dernière énergie cette situation difficile.



Une grosse enveloppe à la main gauche, l'autre soutenant sa vieille maman, Mame B. étale sa colère : “En tout cas, nous usagers de l'hôpital régional sommes très fatigués des nombreuses pannes du scanner. Nous n'avons plus besoin d'explications. Tout ce que nous réclamons, c’est la reprise correcte du service du scanner.



Les pannes dégradent davantage l'état de santé de nos malades et rallongent le budget de leur prise en charge sanitaire. En se transportant à Louga, si l’on n'a pas les moyens financiers de louer une ambulance, on est obligé de prendre le transport en commun. Ce qui occasionne un inconfort durant tout le voyage pour le malade.”



Même complainte du patient Aly K., originaire du département de Dagana. Les pannes répétitives du scanner portent préjudice aux usagers.



‘’On nous fait faire des aller-retour inutiles. J'ai effectué deux pénibles voyages entre mon village et Saint-Louis sans pouvoir passer mes examens. Depuis que l’appareil est en panne, on nous annonce des dates de reprise du service, mais elles ne se concrétisent pas. Et puisque je ne peux plus attendre, parce que mes douleurs s’intensifient, je vais me rendre à Louga pour passer les examens demandés par le médecin traitant. On ne connaît pas le problème, mais il doit être résolu une bonne fois pour toutes”.



Une situation difficile et compliquée pour les malades



En effet, le scanner de la structure sanitaire de la capitale du Nord est en panne depuis un mois. Pour le surveillant du service de la radiologie, depuis lors, aucun examen n'a été effectué par le scanner, car il présentait un dysfonctionnement au niveau de la table.

“On n’arrivait pas à stabiliser la table. Chaque fois qu’on la remontait, elle descendait automatiquement. Après plusieurs essais avec le service de la maintenance de l'hôpital, le problème persistait. C'est ainsi qu'on a fait appel à l'entreprise qui avait procédé à l'installation de l'appareil.



Mais après diagnostic, ils ont constaté que c'est l'unité centrale sur qui repose le gros du travail qui a des soucis techniques. Ils ont passé une commande à l'étranger de la pièce défectueuse. D'ailleurs, l’entreprise donne rendez-vous à la direction de l'hôpital et aux usagers dans une semaine pour la reprise du service”, a expliqué Moustapha Diop.



En attendant la reprise des examens du scanner à l’hôpital régional de Saint-Louis, les patients se tournent vers l'hôpital régional de Louga. “Les malades se prennent en charge et se rendent à Louga pour passer le scanner. Mais pour les urgences, c'est l'hôpital qui prend en charge le transport du patient via l’ambulance. C'est une situation compliquée et très difficile pour les malades et leurs accompagnants. Raison pour laquelle nous souhaitons la réparation du scanner le plus rapidement possible”, a ajouté M. Diop.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook